وظائف برواتب مجزية في 10 محافظات - التخصصات وطريقة التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل نشرتها الدورية نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متنوعة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بعدد من المحافظات، في إطار سعيها لدعم سوق العمل وتوفير وظائف جديدة للشباب والباحثين عن العمل.

2949 وظيفة جديدة بـ 44 شركة في 10 محافظات

تلقت الوزارة، طلبات من 44 شركة بالقطاع الخاص في 10 محافظات لتوفير 2949 فرص عمل جديدة خلال شهر يوليو، في تخصصات متنوعة تلائم مختلف المؤهلات والخبرات، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، مع رواتب تحدد وفق المقابلات الشخصية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى توفير التأمين الصحي والاجتماعي ضمن هذه الوظائف الجديدة.

مواعيد وخطوات التقديم على فرص العمل

بحسب وزارة العمل، فإن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة متاح طوال شهر يوليو 2025، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما أتاحت بيانات التواصل مع الشركات المعلنة، إضافة إلى إمكانية التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة لتيسير الوصول إلى وظائف جديدة بسهولة.

المحافظات التي تتوفر بها فرص العمل

تتوفر الوظائف الجديدة في محافظات: القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، الشرقية، والإسماعيلية.

التخصصات المطلوبة في الوظائف الجديدة

شملت التخصصات المطلوبة ضمن فرص عمل جديدة متنوعة مجالات مثل: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسي كهرباء واتصالات، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهربائي، مدير صيانة، محاسبين، شيف، مشرف تنجيد، ليدي جارد (إناث)، بائعين، مشرف موقع، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسين إنتاج وجودة، موظفي أعمال إدارية، سائقين برخص متنوعة، مندوبين مبيعات، مراقبي جودة، فنيين، عمال إنتاج، أفراد أمن، إضافة إلى فرص عمل جديدة في قطاع الفندقة والمطاعم بكافة تخصصاته.

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