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الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟

02:00 ص الجمعة 04 يوليه 2025

أرشيفية (وكالات)

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كتب - عمرو صالح:

نصّت تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، على أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجّرة التي يشغلها، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.

وبحسب المادة (8) من القانون، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية إخلاء الوحدات المستأجرة قديمًا، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين.

كما نصت المادة (9) من التعديلات على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون الجديد.

ويستهدف القانون تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، في إطار خطة الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية، والتوسع في إتاحة خيارات سكنية تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

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