بالموبايل.. طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2025 بخطوات سهلة وآمنة

كتب- محمد صلاح:

مع بداية شهر يوليو الجاري، يبحث المواطنين عن طرق بسيطة وسهلة لسداد ودفع فاتورة الكهرباء بالموبايل عن استهلاك شهر يونيو 2025، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح.

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خدمات إلكترونية من خلال منصات متعددة لتسهيل الاستعلام والسداد للمواطنين:-

ويستعرض "مصراوي" فيما يلى خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا:-

وفقًا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر، يمكن معرفة قيمة الفاتورة عبر الخطوات التالية:-

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- اختيار "الخدمات" من القائمة الرئيسية.

- الضغط على "الاستعلام عن الفاتورة".

- تحديد شركة التوزيع التابع لها العداد.

- إدخال رقم المشترك أو كود العداد.

- الضغط على "استعلام" لعرض الفاتورة.

وفيما يتعلق بطريقة دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025 خطوة بخطوة:-

- الدخول إلى موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر أو المنصة الموحدة للكهرباء.

- الضغط على خيار "الدفع الإلكتروني".

- تحديد شركة التوزيع وإدخال رقم العداد أو بيانات المشترك.

- مراجعة البيانات والضغط على "سداد".

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة:

- فودافون كاش

- أورانج كاش

- WE Pay

- اتصالات كاش

- تطبيق MyFawry أو المحفظة البنكية

- خدمات فوري، أمان، مصاري

- إدخال كود الدفع واستلام رسالة تأكيد السداد.

أبرز وسائل سداد الفاتورة في 2025:-

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025:-

- المحافظ الإلكترونية لجميع شركات الاتصالات.

- تطبيقات الدفع مثل MyFawry والمنصة الموحدة للكهرباء.

- مكاتب البريد المصري.

- ماكينات الصراف الآلي.

- البنوك المشاركة في الخدمة.