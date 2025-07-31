كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي شريف عامر أن مؤتمر حل الدولتين، الذي استضافته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة مشتركة بين السعودية وفرنسا، يمثل نقطة تحول دبلوماسية تشبه كرة الثلج التي تتزايد معها الدول المعترفة بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بدأت تشكل تيارًا عالميًا قويًا.

وأضاف خلال برنامجه "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هذا المؤتمر يعمل كنظرية الدومينو، حيث تنضم دول جديدة إلى هذا التوجه الداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح عامر أن الخطوات الدبلوماسية الناتجة عن المؤتمر تكتسب زخمًا كبيرًا، مؤكدًا أن دولًا كبرى، بما في ذلك اقتصاديات عالمية رائدة وأعضاء دائمين في مجلس الأمن، باتت تميل إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع أن هذا الزخم يعكس قناعة متزايدة بأن الانضمام إلى هذا التيار هو الخيار الأمثل في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة الدعم الدولي لفلسطين.

وأشار إلى أن دولًا مثل كندا ومالطا تواجه تحديات وتهديدات بسبب نواياها للاعتراف بفلسطين، مستشهدًا بتصريحات وزير خارجية ألمانيا التي أكدت أن هذه الخطوة هي الخيار الصحيح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز مكانة القضية الفلسطينية عالميًا.

وأضاف عامر أن هذا الزخم الدبلوماسي يعكس تحولًا في المواقف الدولية، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبح أولوية لدول كبرى تسعى لدعم حل عادل.