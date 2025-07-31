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الخطيب وحسن مصطفى.. شخصيات عامة ورياضية في عزاء عمة النائب محمد الجارحي -(صور)

09:47 م الخميس 31 يوليو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
  • عرض 20 صورة
    عزاء عمة النائب محمد الجارحي
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

توافد عدد كبير من الرياضيين ومشاهير المجتمع لأداء واجب العزاء في الحاجة أميرة عبد القادر الجارحي، عمة النائب محمد الجارحي، وحرم الحاج صلاح القاضي، وشقيقة الحاج جمال الجارحي.

وكان في مقدمة الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من النواب البرلمانيين.

وشيعت الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، من مسجد الحصري بأكتوبر، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بـ6 أكتوبر.

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