علوم البحار عن زلزال روسيا: رصدنا اضطرابات بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور عمرو حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر بمعهد علوم البحار، ورئيس اللجنة الدولية للتسونامي والمخاطر البحرية باليونيسكو، إن الزلزال الكبير الذي ضرب روسيا ووقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.8 درجة، وهو ما يُعد شديد القوة ونادر الحدوث.

وأضاف حمودة، في بيان صادر عن معهد علوم البحار بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن الزلزال وقع على بُعد 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، بزاوية اتجاه تبلغ 299°.

وأوضح أن الزلزال وقع عند دائرة العرض 52.5° شمالًا، وخط الطول 160.2° شرقًا، وعلى عمق 21 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وكشف حمودة أن جهاز الرصد الزلزالي التابع للمركز القومي لعلوم البحار والمصايد (MHMC-NIOF)، والمتمركز بالإسكندرية، رصد اضطرابات واضحة في البيانات السيزمية، ما يشير إلى مدى تأثير الموجات الزلزالية على نطاق جغرافي واسع تجاوز منطقة الحدث نفسه.

وأشار إلى أن الساعات التي سبقت الزلزال الرئيسي جرى خلالها رصد عدد من الزلازل منخفضة الشدة، تُصنَّف كهزات تمهيدية، ما يشير إلى بدء تغير في الإجهاد داخل منطقة الصدع.

وعلى الرغم من أن الزلازل الكبيرة لا تسبقها دائمًا هزات تمهيدية، فإن وجودها في هذه الحالة يُعد دلالة على بداية نشاط تمزقي مبكر.

ولفت إلى أن الزلزال الرئيسي أعقبه اندفاع في النشاط الزلزالي، حيث ظهرت هزات صغيرة لاحقة بفترات زمنية متتالية، تتراوح قوتها بين 3 و6 درجات، معتبرًا ذلك نمطًا كلاسيكيًا للهزات الارتدادية، إذ يعيد كوكب الأرض توازنه بعد إطلاق مفاجئ للإجهاد التكتوني.

ورجّح أن يُظهر الرسم البياني اتجاهًا تنازليًا في عدد الهزات الارتدادية مع مرور الساعات، ما يتماشى مع قانون "أوموري"، الذي يصف كيف أن وتيرة الهزات الارتدادية تتناقص بشكل أُسّي بعد وقوع زلزال كبير.

وحول تسبب الزلزال في حدوث تسونامي، أكد أن قوة الزلزال أعقبها أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى 4 أمتار في بلدات ساحلية مثل "سيفيرو-كوريلسك" في روسيا، مما أدى إلى فيضانات وعمليات إجلاء.

وبحسب البيان، أصدرت اليابان تحذيرًا عامًا من تسونامي في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت الأمواج إلى 60 سنتيمترًا في هوكايدو، ما أدى إلى إجلاء أكثر من مليوني شخص.

ووُضعت هاواي والساحل الغربي للولايات المتحدة تحت مراقبة وتحذيرات من تسونامي، وسُجلت أمواج بارتفاع حوالي 3.6 قدم في مدينة "كريسينت سيتي" بولاية كاليفورنيا.

ونشّط مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ تنبيهات في عدة مناطق، بما في ذلك ألاسكا، ونيوزيلندا، وأجزاء من أمريكا اللاتينية.

ويُعد هذا الحدث من بين أقوى ستة زلازل تم تسجيلها على الإطلاق، وقد ساهم وقوعه في منطقة ضحلة قبالة الساحل في إزاحة كميات كبيرة من المياه، وهي ظروف مثالية لتوليد تسونامي بهذا الحجم - بحسب البيان.