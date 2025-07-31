قرار من السياحة بشأن بيع التذاكر المجمعة للمواقع الأثرية

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كتابًا دوريًا حذرت فيه من سوء استخدام "التذاكر المجمعة" المخصصة لدخول الأماكن الأثرية، وذلك بعد رصد قيام بعض الشركات ببيعها بطرق غير مشروعة بهدف الاستفادة من الخصومات المخصصة لتلك التذاكر.

وأكدت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن تلك الممارسات تُعد مخالفة صريحة، وتعرض الشركات المخالفة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة الالتزام بعدم بيع هذه التذاكر خارج النظام المخصص لها، خاصةً من خلال المنصات الإلكترونية أو أي وسيلة غير مباشرة.

ودعت الغرفة الشركات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، وتجنب المخالفات التي قد تضر بسمعة القطاع السياحي.

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