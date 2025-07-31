(أ ش أ):

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

وأوفد الرئيس محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى كارين كيلر سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الاتحاد السويسري بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث الرئيس أيضا برقية تهنئة إلى الرئيس فوروبارافو رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.