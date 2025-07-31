صور.. تفاصيل توسعة وتطوير المدخل الغربي لمدينة الحمام

كتب- محمد نصار:



تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المركز التكنولوجي لمدينة الحمام لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية والموقف الخاص لمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد من الملفات الحيوية.



جاءت ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مدينة الحمام وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.



وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على التعرف من مديرة المركز التكنولوجي وعدد من الموظفين على نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء فيما يخص الطلبات المقدمة وعدد نماذج 8 النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم على الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات والانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين والتواصل معهم بمختلف الوسائل المتاحة عبر إرسال رسائل نصية على التليفونات وإجراء الاتصالات الهاتفية.



ووجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية انعقاد اللجنة الفنية المختصة بنظر طلبات التصالح بصفة منتظمة للانتهاء من نظر الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات، بالإضافة إلى استعجال ردود جهات الولاية المعنية بالتصالح لسرعة إنجاز الملفات وتوفير بعض المستلزمات المطلوبة للمركز التكنولوجي لأداء المهام في مختلف الملفات بصورة سريعة.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرصها على زيارة مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتعرف على أرض الواقع على أي معوقات أو مشاكل تواجه العاملين وحل أي مشكلات للمواطنين، والاطمئنان على معرفة الموظفين بالتيسيرات والقرارات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف التصالح.



من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب، حرص المحافظة، على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين من أبناء مراكز ومدن مطروح، لافتًا إلى متابعته المستمرة لملف التصالح والتقنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لدفع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات.



واختتمت وزيرة التنمية المحلية، زيارتها لمدينة الحمام، يرافقها محافظ مطروح بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الغربي لمدينة الحمام (طريق ماربيلا)، ويقع الطريق الغربي بطول نحو 5 كم، حيث يتم توسعة الطريق وعمل محددات لمنع أي تعديات مع تنفيذ مرحلتين بطول 4.2 كم وجارٍ العمل بالمرحلة الثالثة بطول 750 مترًا، وتم توسعة الشارع من 10 لـ34 مترًا.



كما تم تنفيذ الأرصفة والبردورات وكذلك الإنارة من زرع أعمدة ومد كابلات كهرباء أرضية ومد شبكة الصرف وغيرها وعمل جزيرة وسطى وتهيئة الشارع بالشكل الحضاري والجمالي لمدينة الحمام.



ووجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة الانتهاء من الطريق الذي يخدم أبناء مدينة الحمام ضمن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.



من جانبه، أشار محافظ مطروح، إلى أن هناك متابعة أسبوعية للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والرصف على مستوى مدن المحافظة للتيسير على المواطنين.



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