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لمدة عام.. حازم النشار مديرًا لمعهد الرمد التذكاري

04:36 م الخميس 31 يوليو 2025

الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار

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كتب- أحمد جمعة:


قرر الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تكليف الدكتور حازم النشار للقيام بأعمال مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية لمدة عام اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.


"النشار" هو "زميل تعليمي" طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكاري.


ووجهت الهيئة الشكر للدكتورة حنان الغنيمي، على ما بذلته من جهد خلال فترة إدارتها للمعهد.

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الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار معهد الرمد التذكاري
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