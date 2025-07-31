لمدة عام.. حازم النشار مديرًا لمعهد الرمد التذكاري

كتب- أحمد جمعة:



قرر الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تكليف الدكتور حازم النشار للقيام بأعمال مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية لمدة عام اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.



"النشار" هو "زميل تعليمي" طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكاري.



ووجهت الهيئة الشكر للدكتورة حنان الغنيمي، على ما بذلته من جهد خلال فترة إدارتها للمعهد.



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