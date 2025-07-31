صور.. وزير الثقافة يشارك في جنازة الفنان لطفي لبيب

كتب- محمد شاكر:



شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الخميس، في مراسم وداع وتشييع جثمان الفنان الكبير لطفي لبيب، والتي أُقيمت بكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة ومحبي الفنان الراحل.



وحرص وزير الثقافة على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، مؤكدًا أن مصر فقدت برحيله واحدًا من رموز الفن المبدعين الذين تركوا بصمة متفردة في وجدان الجمهور المصري والعربي، عبر أدوار مميزة تنوعت بين الدراما والمسرح والسينما، واتسمت دائمًا بصدق إنساني عميق.



وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "لطفي لبيب كان مثالًا للفنان المُلتزم، وكانت أعماله دائمًا مصدرًا للبهجة والتأمل، ونجح في أن يكون قريبًا من القلوب بعفويته وصدقه الفني، كما كان نموذجًا في الوطنية والخلق الرفيع".



وكانت كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة قد شهدت ظهر اليوم مراسم الجنازة، وسط حضور لافت من أبناء الوسط الفني والثقافي، وعدد من القيادات الدينية والعامة.



ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء اليوم الخميس، في نفس الكنيسة، بدءًا من الساعة السادسة مساءً، ويُستكمل استقبال المعزين يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.



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