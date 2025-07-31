3000 جنيه.. حقيقة إلغاء حافز التميز للعاملين بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن لا صحة لما تردد بشأن إلغاء حافز التميز.

جاء ذلك ردًا على ما أُثير مؤخرًا من بعض العاملين وعلى بعض منصات التواصل بشأن إلغاء حافز التميز والذي أقره نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والمحدد بمبلغ 3000 جنيه للمهندسين و2000 جنيه لباقي العاملين.

وقال "فكري"، في بيان، الخميس، إنه جارٍ مراجعة الكشوف واعتمادها بمعرفة نواب رئيس الهيئة للقطاعات حسب نسب التقييم لكل موظف.

وأضاف رئيس النقابة، أن على الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتي لا تهدف إلا لزعزعة الاستقرار وأمن الهيئة.

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