كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي للتليفزيون المصري.

وبحسب بيان، سيتم بث البرنامج يوميًا في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج (البيت بيتك) ثم برنامج (مصر النهاردة).

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