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سحب تشغيلة من مضاد حيوي لعلاج عدوى الجهاز التنفسي لعدم مطابقتها للمواصفات

02:04 م الخميس 31 يوليه 2025

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا بسب التشغيلة رقم 244419 من مستحضر Sulbacef powder for solution for IM & IV، من إنتاج شركة "راميدا".

يأتي ذلك لعدم مطابقة التشغيلة للمواصفات المعتمدة من قبل معامل الهيئة.

يُستخدم "سلباسيف" كمضاد حيوي في حالات عدوى الجهاز التنفسي العلوي وعدوى الجهاز التنفسي السفلي وعدوى الجهاز البولي التناسلي وعدوى الجلد والأنسجة الرخوة وعدوى الأسنان وعدوى العظام والمفاصل.

ووجهت الهيئة تعليمات بسحب التشغيلة المذكورة من الأسواق ووقف تداولها وتحريزها فورًا.

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هيئة الدواء المصرية مضاد حيوي علاج عدوى الجهاز التنفسي مستحضر Sulbacef powder for solution for IM & IV
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