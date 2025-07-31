فرص عمل بالخارج برواتب مجزية ومزايا.. الموعد والتخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، تفاصيل فرص عمل في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجالات المقاولات والتشييد والبناء.

وذكرت الوزارة، أن فرص عمل البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، تشمل تخصصات فنية ومهنية برواتب تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو شهريًا، أي ما يعادل نحو 40 إلى 50 ألف جنيه مصري تقريبًا، بحسب سعر الصرف الحالي.

التخصصات المطلوبة:

نجار مسلح - شدات معدنية: راتب 700 يورو.

حداد مسلح: راتب 700 يورو.

مشغل حفارة: راتب 800 يورو.

بناء عام: راتب 700 يورو.

مميزات فرص العمل بالخارج:

توفير سكن مجاني من قبل الشركة.

تقديم وجبات خلال فترات العمل.

تأمين اجتماعي وصحي شامل.

تأمين إضافي ضد الحوادث أثناء العمل.

إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى العطلات الرسمية وفق القانون.

تذكرة سفر ذهاب وعودة في حال الالتزام ببنود التعاقد كاملة.

موعد وطريقة ورابط التقديم على فرص العمل

دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي، من هنا، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام فقط.

وأكدت وزارة العمل أنها تتابع كافة مراحل التقديم والتعاقد، وتولي اهتمامًا خاصًا لضمان حماية حقوق المتقدمين وتوفير بيئة عمل آمنة تحترم الكفاءة المهنية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الدولية.

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