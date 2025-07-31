"جنوب الدلتا" للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس خالد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية.

تضمنت الوظائف المطلوب شغلها، رئيس قطاع الشئون القانونية خلفًا للمستشار كمال جبريل الذي سيبلغ سن المعاش القانوني قريبًا، ورئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية الذي شغر بترقية المهندس علي سرحان لرئاسة قطاعات الشئون الفنية بالشركة.

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