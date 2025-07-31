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"جنوب الدلتا" للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية

01:29 م الخميس 31 يوليو 2025

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس خالد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية.

تضمنت الوظائف المطلوب شغلها، رئيس قطاع الشئون القانونية خلفًا للمستشار كمال جبريل الذي سيبلغ سن المعاش القانوني قريبًا، ورئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية الذي شغر بترقية المهندس علي سرحان لرئاسة قطاعات الشئون الفنية بالشركة.

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شركة ‏جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس خالد الغمري شغل وظائف قيادية
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