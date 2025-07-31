أشهر مهدئ للكحة.. تحذير من عبوات مُقلدة لدواء "أوبلكس" في الأسواق

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مقلدة في الأسواق لدواء "أوبلكس" لعلاج الكحة.

تفصيلياً، وجهت الهيئة في منشور غش تجاري حمل رقم 40 لسنة 2025، بوقف تداول التشغيلة رقم "100732"، لدواء OPLEX-N SYRUP 125ML، بناءً على إفادة الشركة المنتجة "العامرية للصناعات الدوائية"، بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور بالأسواق.

يُستخدم "أوبلكس-إن" كدواء لعلاج السعال، ويحتوي على مواد فعالة مهدئة للكحة ومضادة للهيستامين، ويعتبر من أشهر الأدوية لعلاج الكحة.

وجهت الهيئة بضبط وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجعت تنبيهًا للمستهلكين، بأنه في حالة الشك في عبوة الدواء، يُرجى الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال إرسال الصور على الرابط الإلكتروني المخصص للتأكد من صحة عبوة المستحضر.

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