تحذير رسمي من عبوات مغشوشة لمطهر "بيتادين" بالأسواق

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشور غش تجاري رقم 41 لسنة 2025، من تشغيلة رقم P5409013 من مستحضر Betadine antiseptic solution.

جاء ذلك بناءً على إفادة الشركة المنتجة "شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية"، بوجود عبوات مقلدة من هذا المستحضر في الأسواق.

يُستخدم "بيتادين" كمطهر موضعي فعال في تنظيف الجروح والوقاية من العدوى البكتيرية.

وأصدرت الهيئة تعليمات بوقف تداول وتحريز العبوات المقلدة من المستحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حال الشك في عبوة الدواء، يُرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال إرسال صور العبوة على الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة المستحضرات.



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