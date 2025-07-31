الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

كتب – عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026 بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأكد المكتب أن باب تسجيل أو تعديل الرغبات سيظل مفتوحًا حتى الساعة السابعة مساء يوم السبت 2 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي لاختتام أعمال المرحلة الأولى، مشددًا على أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الطلاب لتحديد رغباتهم.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن التسجيل متاح على مدار 24 ساعة من خلال الحاسب الشخصي للطالب، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، التي تعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى توافر مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدها المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب على تنفيذ خطوات التنسيق بدقة وتسجيل الرغبات بالشكل الصحيح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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