مدارس الجيزة تُعلن جاهزيتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار الجهود التنسيقية لضمان إجراء العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مديري المدارس المقرر تخصيصها كمقار انتخابية، بحضور كل من ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومديري إدارتي الاتصال السياسي والأزمات والكوارث.

توجيهات مشددة لضمان الانضباط والتنظيم

خلال الاجتماع، شدد "عطية"، على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أهمية التنسيق مع رؤساء اللجان القضائية والاستجابة الفورية لأي تعليمات تصدر عنهم.

كما وجّه بضرورة توفير بيئة نظيفة وآمنة داخل المدارس، ومراجعة كافة وسائل الأمن والسلامة، بما يشمل مخارج الطوارئ، والحماية المدنية، ومصادر الكهرباء والمياه والتهوية المناسبة.

دعم مؤسسي للعملية الانتخابية

أكد وكيل الوزارة، أن العملية الانتخابية تمثل استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، مشددًا على أن مدارس الجيزة ستكون نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، والانضباط، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة.

تنسيق شامل مع كافة الجهات المعنية

أوضح "عطية" أن المحافظة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية والفنية والتنسيقية لاستقبال المواطنين خلال أيام التصويت.

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