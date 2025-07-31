‎كتب- محمد صلاح:‎

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدين مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، لتنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، وأسامة يوسف، رئيس قطاع الشئون القانونية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع الجهد الفائق.

تفاصيل المشروعات الجديدة

1- خط هوائي مفرد الدائرة، مفرد الموصل لربط محطة محولات تحرير بدر/ بمحطة الجر TSS4 بطول حوالي 44 كم باستخدام موصلات/ACSR380/50mm2 بالإضافة إلى سلك أرضي مزود بألياف ضوئية.

2- خط الهوائي مفرد الدائرة مفرد الموصل للربط بين محطة محولات العميد بمحطة الجر Tss7 بطول حوالي 59 كم باستخدام موصلات AAAC 405 mm2 والسلك الأرضي ذو الألياف الضوئية.

‎ويهدف هذا المشروع إلى ربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة القومية الموحدة على جهد 220 ك. ف، ويتبع هذا المشروع منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لضمان تغذية كهربائية مستقرة وآمنة لمرافق النقل الكهربائي، تماشيًا مع خطط الدولة للتحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

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وأكدت المهندسة منى رزق، أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الكهرباء بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات المشروعات القومية، خاصة في مجال النقل الذكي والكهربائي، مشيرة إلى أن العمل سيتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

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