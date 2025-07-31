وزير الري يتابع إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، واستعراض إجراءات استثمار تلك الأملاك وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، ويُسهم في توفير فرص عمل وخدمة العاملين بالوزارة.

شهد الاجتماع عرضًا لما تحقق خلال الفترة من 2022 إلى 2025، حيث ساهمت الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام، إلى جانب 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع للاستغلال بنظام مقابل الانتفاع، إضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية) لاستثمار 32 موقعًا من أملاك الوزارة.

وفي إطار جهود إزالة التعديات، تمكنت الوزارة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع مختلف جهات الدولة، من استرداد نحو 11.3 مليون متر مربع من أراضيها خلال موجات الإزالة المتتالية.

كما استعرض الوزير، ما تم إنجازه في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تراخيص الانتفاع بالأملاك، جرى إدراج نحو 17 ألف ترخيص عليها، مما يسهم في تعزيز المتابعة والرقابة.

كذلك تم تطوير تطبيق إلكتروني للتعديات والإزالات، يعتمد على قاعدة بيانات جغرافية تُستخدم في التخطيط لموجات الإزالة ورصد المخالفات، فضلًا عن ربط البيانات بمنصات إلكترونية تابعة لوزارة الاتصالات ولجنة استرداد أراضي الدولة.

ووجّه الدكتور سويلم، بضرورة استمرار العمل على دراسة أفضل سبل استغلال أملاك الوزارة، وتقييم البروتوكولات الموقعة مع المحافظات، والتوسع في إضافة مواقع جديدة، مع تسريع إجراءات الرفع المساحي وطرح الأراضي للتعاقد.

كما شدد على أهمية متابعة التزام المستثمرين بالشروط المقررة لضمان عدم التأثير السلبي على المنظومة المائية أو البيئية.

وأكد الوزير، أهمية التنسيق المستمر مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، ومتابعة الأراضي التي أُزيلت منها التعديات لضمان عدم تكرارها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير، على ضرورة تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بما يسهم في تعزيز موارد الدولة، وتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، من خلال تقديم خدمات طبية واجتماعية وتأمينية، وزيادة أعداد المستفيدين من مكافآت التميز، إلى جانب دعم مشروعات تنموية توفر فرص عمل، مع الالتزام التام بالقوانين والضوابط المعمول بها.

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