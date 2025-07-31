إيفا فارما تستورد قلم مونجارو لمكافحة السمنة والسكري في مصر

إعلان تحريري

أعلنت مجموعة إيفا فارما، عن إستيراد مونجارو ®️ كويك بن TM "تيرزيباتايد" في مصر لمكافحة مرض السكري من النوع الثاني، إذ ﻳﻘﻠل ﻤﺴﺘوى اﻟﺴكر في اﻟﺠﺴم ﻋﻨدﻤﺎ ﺗﻛون ﻤﺴﺘوﻳﺎت اﻟﺴﻛﺮ ﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، وعلاج السمنة "مع مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 27 كجم/ مترمربع"، حيث تم تطوير دواء مونجارو "تيرزيباتايد" وتصنيعه عالميًا بواسطة شركة "إيلي ليلي آند كومباني".

وقد أبرمت مجموعة إيفا وليلي اتفاقية لاستيراد وتوزيع مونجارو®️ في مصر، الذي يُحدث تحولًا في حياة المرضى المصابين بالسمنة "مع مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 27 كجم/مترمربع" ومرض السكري من النوع الثاني، إذ ﻳﻘﻠل ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻛر في اﻟﺠﺴم عندما ﺗﻛون ﻤﺴﺘوﻳﺎت اﻟﺴﻛﺮ ﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وقد تم تطوير وتصنيع دواء مونجارو "تيرزيباتايد" بواسطة شركة "إيلي ليلي آند كومباني" على مستوى العالم، ومجموعة "إيفا" هي المسئولة عن تسويقه وتوزيعه في مصر.

وصرح الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لمجموعة إيفا: "يمثل مونجارو إنجازًا علميًا في مجال العلاج، وجعله متاحًا للمرضى المصريين في شكل قلم كويك بن TM يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام لكل من أخصائيين الرعاية الصحية ومرضى السكري من النوع الثاني والسمنة".

وأضافت بياتا فسيلو، نائب الرئيس الأول والمدير العام للتحالفات في ليلي: "يعيش أكثر من 76% من البالغين في مصر حاليًا بمؤشر كتلة جسم مرتفع، نحن متحمسون لإحضار مونجارو إلى مصر بالتعاون مع إيفا جروب، المسئولة عن تسويق وتوزيع مونجارو في مصر، وبصفتنا المُصنع القانوني الوحيد لتيرزيباتايد، نلتزم ببذل كل ما في وسعنا لتلبية الطلب على أدويتنا في مصر".

يذكر أنه في أول 2025، أعلنت إيفا فارما عن استيراد مونجارو في صورة "فيال" من إنتاج ليلي في السوق المصرية لتلبية احتياجات المرضى.

والآن، يتم إستيراد قلم مونجارو ®️ كويك بن TM للمرضى المصريين، مما يمثل مستوى جديدًا من السهولة و تعزيز الإتاحة وإمكانية الوصول للمرضى الذين يحتاجون إلى تناول الدواء بانتظام وفقًا لإرشادات المتخصصين في الرعاية الصحية.