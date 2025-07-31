اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة

كتب-عمرو صالح:

كشف أبوالفتوح عبدالمعز عضو اتحاد منتجي الدواجن عن سبب تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بمختلف أسواق محافظات الجمهورية.

وقال عبد المعز في تصريحاته لمصراوي، إن سبب انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق يرجع لشقين الأول زيادة المعروض حيث شهدت الأسواق مؤخرا زيادة في المعروض من الدواجن فضلا عن استقرار أسعار الأعلاف التي ساعدت على تشجيع المربين على تربية الدواجن.

وتابع: كما لعب تراجع الإقبال على شراء الدواجن مؤخرا دورا كبير في انخفاض سعرها حيث شهدت الأسواق حالة من العزوف عن الشراء وقلة الإقبال تلك الأمور ساهمت في تراجع أسعار الدواجن .

وشهدت أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة تراجعا بمختلف الأسواق حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض المناطق لإنخفاض 40 جنيه في سعر الكيلو منها.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 96.68 جنيه، بزيادة 46 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 78.62 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.42 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اقرأ أيضا:

تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات

خبير جيولوجي: زلزال روسيا الأخير الأقوى منذ 2011 وموجات تسونامي تهدد سواحل المحيط الهادئ