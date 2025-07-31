وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تطوير منطقة الأهرامات يتم وفق رؤية تحافظ على خصوصية المكان الأثري، مشددًا على أن المناطق السياحية الأثرية في الأساس ليست مخصصة للاستغلال السياحي، بل يجب التعامل معها باعتبارها تراثًا يجب احترامه وحمايته.

وقال الوزير، خلال تصريحات صحفية، إن الوزارة منعت بعض صور الاستغلال السياحي التي أُسيء فيها استخدام المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تجاوز يُقابل بإجراءات حاسمة، لضمان الحفاظ على الطابع الأثري.

وأضاف شريف فتحي أن الوزارة واجهت بعض التحديات في بداية تجربة تطوير المنطقة، خاصة فيما يتعلق بآليات الدخول والخروج، وليس بالموقع الأثري نفسه، مؤكدًا أن الإجراءات تم تصحيحها تدريجيًا لتوفير تجربة منظمة وآمنة للزوار.

وأوضح الوزير أنه خلال مرحلة التخطيط للتطوير، كان من المتوقع تشغيل نحو 30 أتوبيسًا، إلا أنه تم الدفع بـ94 أتوبيسًا تعمل حاليًا داخل المنطقة، منها ما يعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالبنزين، لتغطية حركة التنقل داخل الأهرامات بشكل كامل.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يهاجمون إجراءات الانتظار وتنظيم الطوابير، رغم أنها تُطبق في كافة المواقع الأثرية بالعالم وبصورة أشد، واصفًا تلك الانتقادات بأنها "متاجرة بمصلحة البلد"، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل إظهار الوجه الحضاري لمصر أمام السائحين.

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