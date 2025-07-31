كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية مستمرة في مطالبة المتاحف العالمية بإعادة آثارها المنهوبة.

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المتحدث العسكري: مصر تسقط أطنانا من المساعدات جوًا على قطاع غزة

أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة، وذلك لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الإحتياجات الإنسانية التى يعانى منها سكان القطاع، هذا بالتزامن مع إستمرار تقديم المساعدات برًا.

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مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بشأن رفع قيمة مبلغ التعويض الذي يُصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، المُنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، من المصابين بعجز كُلي أو جُزئي، أو لأسر المتوفين نتيجة مزاولة المهنة.

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مدبولي يوجه نداءً لشركات القطاع الخاص بشأن أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك جهات رقابية فعالة تشمل وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية والمحافظين، وغيرها من الأجهزة المعنية، تعمل على متابعة وضبط الأسواق بشكل مستمر.

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وزير الثقافة ينعى النسّاجة فاطمة عوض: جسّدت بموهبتها حكايات الوطن

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النسّاجة الرائدة فاطمة عوض، إحدى أبرز رموز مركز رمسيس ويصا واصف للفنون، والتي شكّلت بفنها مسيرة استثنائية طبعتها الروح المصرية الأصيلة والخيال الإبداعي الفطري.

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هل تم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير؟ وزير السياحة يجيب

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بعد قرار إرجاء الافتتاح الذي كان مقررًا له يوم 3 يوليو الماضي.

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ذروة الرطوبة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 31 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارا للمواطنين الذين تأثروا بالحدث الاستثنائي وقطع الكهرباء بمحافظة الجيزة خلال اليومين الماضيين.

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الرئيس السيسي ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومناقشة أزمة غزة والهجرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جويدو كروسيتو" وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير ميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة.

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مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 5 مدارس فنية متخصصة في الكهرباء والطاقة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

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توجيه عاجل من مدبولي للحكومة بعد أزمة قطع الكهرباء والمياه بالجيزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه اليوم تعليمات لكافة الوزراء المعنيين بمشروعات ومحطات البنية التحتية والشبكات الرئيسية، خاصة في قطاعات مترو الأنفاق، والصرف الصحي، والاتصالات، بضرورة وضع افتراضات تتضمن أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بأقصى الأحمال لفترات زمنية طويلة، وذلك في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

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