كتبت -داليا الطنيني:

وجه والد "الأمير النائم"، الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رسالة لجميع المواطنين في العالم العربي، وقال إنه يشكر الجميع على تقديم التعازي في وفاة نجله الأمير وليد "الأمير النائم".

وأضاف والد "الأمير النائم"، خلال مداخلة هاتفية من السعودية، ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الراحل كان شخصًا مختلفًا في حياته وفي فترة الغيبوبة التي استمرت لمدة 20 عامًا.

ولفت إلى أن الجميع في السعودية كانوا معهم فترة غيبوبة "الأمير النائم"، وأن الراحل كان على قيد الحياة، وكان يتفاعل معهم في أثناء الحديث بجواره.

وتابع: هناك معلومات غير صحيحة انتشرت عن "الأمير النائم"، خلال فترة حياته، وأنه كان يدافع عنه، وأنه بعد الوفاة كانت هناك معلومات غير صحيحة منتشرة على السوشيال ميديا، ولذلك على الجميع عدم السير وراء تلك المعلومات غير الصحيحة.

وأشار إلى أن المستشفى التي كان يعالج فيها "الأمير النائم"، كانت تقوم بالدور المطلوب، وأن بعض العلماء لا يعترفون بالموت الإكلينيكي، وأن "الأمير النائم"، وليد لم يستخدم في السنوات الأخيرة أي أدوية للقلب أو الضغط، إلا في حالة ارتفاع الضغط فقط، وهذا يدل على أن الراحل كان في غيبوبة.

ولفت إلى أن الراحل ظل لمدة 20 عامًا في غيبوبة، وأن هذا الأمر لم يحدث في التاريخ، وأن هذا قدر من الله، وأن الراحل كان يقوم ببعض الحركات وهو في الغيبوبة، وأن الحركات معظمها حركات إرادية.

وأوضح أنه عندما كان يلمس الأمير النائم، أو يتحدث معه في فترة الغيبوبة، كان يقوم بعمل حركات إرادية، وكان يحدث له ارتفاعا في الضغط.