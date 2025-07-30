كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، مع المهندس أيمن العشري رئيس الغرفة، وبحضور عدد من رؤساء الشعب النوعية.

يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع وتحقيق توافق بين الحكومة والتجار والصناع.

ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود الحكومية الهادفة إلى خفض أسعار السلع المختلفة داخل الأسواق، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يستوجب انعكاسه بشكل مباشر على الأسعار بما يُحقق استفادة حقيقية للمواطن.

السجيني: هدفنا انخفاض ملموس يشعر به المواطن

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون بين الجهات الحكومية ووزارة التموين من جهة، والتجار من جهة أخرى، أمر جوهري لتحقيق التوازن المنشود في الأسواق.

وأوضح أن المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، والتي سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، تهدف إلى ضمان وصول نتائج الإصلاح الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة لمنع أية ممارسات تُخل بالعدالة السعرية.

وأشار إلى أن انخفاض سعر العملة الأجنبية يجب أن يقابله تراجع فعلي في أسعار السلع الأساسية، مطالبًا بترجمة مؤشرات التعافي إلى واقع ملموس داخل الأسواق.

من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر نجحت منذ عام 2013 في تعزيز الاستقرار الداخلي بمؤسسات الدولة، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة قوية بين الدولة والتجار لدعم المواطن.

وأضاف أن الغرفة بصدد إعداد مقترحات تنفيذية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، تتضمن آليات واقعية لضبط الأسعار وتفعيل المبادرة الجديدة بشكل مستدام.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت انخفاضات واضحة مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب تقليل حلقات التداول، مشيرًا إلى استعداد الشعبة الكامل لتوسيع نطاق تطبيق المبادرة، خاصة في المدن الجديدة والقرى.

أكد السيد يحيى السُني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أحد التحديات الأساسية في القطاع يتمثل في تعدد الحلقات الوسيطة والأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار.

وشدد على أن الشعبة مستعدة للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح، إلى جانب تقليل الحلقات الوسيطة، مؤكدًا دعمهم لإقامة معارض دائمة بأسعار عادلة، مما يسهم في توفير السلع اليومية للمواطنين بشكل منتظم.

في السياق نفسه، طالب حاتم نجيب، نائب رئيس الشعبة، بضرورة تخصيص مساحات مناسبة في المحافظات لإقامة معارض بأسعار مدروسة، مع تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.

من جانبه، أشار السيد جمال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن الأسعار شهدت تحسنًا ملحوظًا، مستشهدًا بانخفاض سعر زجاجة الزيت من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا.

وأوضح أن قطاع السلاسل التجارية يتسم بتنافسية عالية، مما يدفع نحو تقديم عروض دائمة للمستهلكين. وأكد التزام القطاع بتحديد أقل هوامش ربح دعمًا للمبادرة الحكومية وتحقيق نتائج مباشرة للمواطن من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

اختتم رئيس جهاز حماية المستهلك اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهاز ووزارة التموين والغرف التجارية، بهدف ضمان تطبيق مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع.

وشدد السجيني على أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والتاجر، بهدف الوصول إلى أسواق مستقرة تعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطن.

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