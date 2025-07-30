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متحدث الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم تحقيق رقم قياسي في الاستهلاك

11:24 م الأربعاء 30 يوليه 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الكهرباء تقوم حاليًا بعملية إصلاح شاملة في محطة جزيرة الدهب، لضمان عدم تكرار العطل مرة أخرى.

وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الدولة وصلت مؤخرًا إلى أقصى معدل استهلاك في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، ومع ذلك، لا توجد أي نية للجوء إلى تخفيف الأحمال، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط استهلاكية.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية الاستعداد المسبق لأي طوارئ، من خلال متابعة المرافق الحيوية كافة، ووضع خطط احتياطية للتعامل مع أي أعطال قد تطرأ، بما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

وشدد متحدث الوزراء، على أن وزارة الكهرباء ستنهي بشكل نهائي عملية إصلاح محطة جزيرة الدهب، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى خطة إصلاح شاملة للبنية التحتية في قطاع الكهرباء، تضمن استقرار الإمدادات الكهربائية وتجنب الانقطاعات مستقبلاً.

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المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء وزارة الكهرباء محطة جزيرة الدهب
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