مدبولي يوجه نداءً لشركات القطاع الخاص بشأن أسعار السلع

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك جهات رقابية فعالة تشمل وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية والمحافظين، وغيرها من الأجهزة المعنية، تعمل على متابعة وضبط الأسواق بشكل مستمر.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن العامل الأساسي لضبط الأسعار هو وفرة المنتجات وتنوع المنافسة بين الشركات، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكدًا أنه لا توجد في الوقت الحالي شكاوى من نقص أي سلعة في الأسواق، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الاستقرار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جدية نحو خفض الأسعار، مناشدًا القطاع الخاص أن يبادر بإطلاق مبادرات حقيقية لتقليل أسعار السلع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساعد الشركات على تنشيط حركة البيع والترويج لمنتجاتها بشكل أوسع.

وأضاف أن بعض شركات القطاع الخاص أوضحت وجود حالة ركود لبعض السلع نتيجة انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين، مؤكدًا أن الحل الأمثل يتمثل في تخفيض الأسعار لجعل المنتجات في متناول المواطنين، ما سيؤدي إلى زيادة الإقبال عليها مرة أخرى.

وتابع مدبولي قائلاً: "بمنتهى الشفافية، نحن دولة تعدادها يزيد على 120 مليون نسمة، ولدينا عشرات المنافذ التي تُعرض بها السلع، ونبذل قصارى جهدنا في عمليات الرقابة، لكن الأمر يتطلب من القطاع الخاص أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية وأن يسهم في خفض الأسعار"، مؤكدًا أن المبادرة يجب أن تكون نابعة من قناعة مشتركة، وهو ما لمسه خلال لقاءاته مع ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية.

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