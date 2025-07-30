هل تم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير؟ وزير السياحة يجيب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بعد قرار إرجاء الافتتاح الذي كان مقررًا له يوم 3 يوليو الماضي.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية، أن هناك خطة متكاملة تم إعدادها سابقًا لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف، شملت العديد من المحاور والفعاليات، إلا أنه تم تعليق تنفيذها في ضوء قرار الإرجاء.

وأشار فتحي إلى أن إعلان الموعد الجديد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير مرتبط برؤية وتوجيهات القيادة السياسية، والتي ستُحدد التوقيت الأنسب لهذا الحدث العالمي المرتقب.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها لضمان أن يكون الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، بما يليق بقيمة مصر الحضارية وتاريخها العريق.

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