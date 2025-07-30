خالد أبو بكر: اعتذار رئيس الوزراء عن أزمة الكهرباء سلوك يستحق الإشادة

كتبت -داليا الظنيني:

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، تضمن عدداً من الرسائل المهمة، أبرزها اعتذاره الواضح للمواطنين بسبب أزمة انقطاع الكهرباء الناتجة عن محطة جزيرة الدهب.

وأكد أبو بكر أن هذه اللفتة تُعد سلوكاً محموداً يستوجب الإشادة، إذ إن المواطن ليس مسؤولاً عن المعاناة التي لحقت به جراء انقطاع الكهرباء والمياه.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ رئيس الوزراء أوضح تفاصيل ما حدث، موضحاً أن الأحمال القصوى على الشبكات الكهربائية تزامنت مع عودة المواطنين إلى منازلهم وقت الغروب، حيث سجلت الدولة أرقاماً قياسية في استهلاك الكهرباء تجاوزت 400 ميجا وات.

وذكر، أن الحكومة استخلصت من هذه الأزمة دروساً مهمة، تمثلت في إعداد خطط طوارئ لجميع المحافظات والمحطات، بما يشمل الكهرباء، والمترو، وشبكات الصرف الصحي.