ذروة الرطوبة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 31 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس: أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا مع رطوبة مرتفعة في الساعات الأولى من الصباح.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس الموافق 31 يوليو 2025، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية في ساعات الصباح (من 4:8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس غدًا تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة طفيفة، بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40-55 كم/س)، مع ارتفاع للأمواج بين 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة غدًا الخميس 31 يوليو المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 34 - الصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 - الصغرى 23

شمال الصعيد: العظمى 40 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43 - الصغرى 29

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 39 - الصغرى 30

الرطوبة النسبية:

تتراوح بين 20% إلى 55% حسب المنطقة، وتبلغ ذروتها في السواحل الشمالية الشرقية.

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