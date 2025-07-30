مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية

كتب- أحمد الجندي:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بشأن رفع قيمة مبلغ التعويض الذي يُصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، المُنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، من المصابين بعجز كُلي أو جُزئي، أو لأسر المتوفين نتيجة مزاولة المهنة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، ارتفع التعويض المُخصص للمصابين بعجز كُلي أو لأسر المتوفين من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، كما تم تعديل قيمة التعويض للمصابين بعجز جُزئي لتتراوح بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، وفقًا لنسبة وتصنيف حالات العجز الجزئي، نتيجة مزاولة المهنة بدلًا من القيمة الحالية التي تراوحت ما بين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه.

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