كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم اعتذارا للمواطنين الذين تأثروا بالحدث الاستثنائي وقطع الكهرباء بمحافظة الجيزة خلال اليومين الماضيين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارا للمواطنين الذين تأثروا بالحدث الاستثنائي وقطع الكهرباء بمحافظة الجيزة خلال اليومين الماضيين.

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الرئيس السيسي ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومناقشة أزمة غزة والهجرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جويدو كروسيتو" وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير ميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة.

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مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 5 مدارس فنية متخصصة في الكهرباء والطاقة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

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توجيه عاجل من مدبولي للحكومة بعد أزمة قطع الكهرباء والمياه بالجيزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه اليوم تعليمات لكافة الوزراء المعنيين بمشروعات ومحطات البنية التحتية والشبكات الرئيسية، خاصة في قطاعات مترو الأنفاق، والصرف الصحي، والاتصالات، بضرورة وضع افتراضات تتضمن أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بأقصى الأحمال لفترات زمنية طويلة، وذلك في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

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المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة "الأدوية التجارية"

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعديل مساهمة المرضى لجميع الأصناف الدوائية التجارية، ليصبح ما يتحمله المريض هو 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، شاملًا الضريبة وأي مصاريف أخرى.

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الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير عامر شوكت سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، والعميد محمد رشيد خان، كبير ضباط الأركان بهيئة الأركان المشتركة

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تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات

سجَّلَتِ الأحمال الكهربائية انخفاضًا طفيفًا، أمس الثلاثاء، بـ38 ألفًا و700 ميجاوات، مقارنةً بأول من أمس؛ الذي سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا لم تصل إليه الأحمال الكهربائية من قبل؛ بلغ 39 ألفًا و200 ميجاوات.

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مصر تُصدّر شحنة تقاوي بطاطس "ميني تيوبر" إلى أوزبكستان بالتكنولوجيا الحديثة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تصدير أول شحنة من تقاوي البطاطس "ميني تيوبر" المنتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر إلى دولة أوزبكستان، وذلك عقب نجاح جهود فتح السوق الأوزبكي أمام التقاوي المصرية.

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خبير جيولوجي: زلزال روسيا الأخير الأقوى منذ 2011 وموجات تسونامي تهدد سواحل المحيط الهادئ

شهدت منطقة كامتشاتكا في روسيا، فجر اليوم وفي تمام الساعة 2:24 صباحًا بتوقيت القاهرة، زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 8.7 درجة على مقياس ريختر، ما يصنف ضمن أقوى درجات الزلازل على الإطلاق (Great).

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رئيس هيئة الإسعاف: انتهاء الأعمال الإنشائية للمجمع الإسعافي لإقليم جنوب الصعيد

استهل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولته لعدد من فروع هيئة الإسعاف المصرية بإقليم جنوب الصعيد بزيارة محافظة الأقصر، على رأس لجنة هندسية وفنية مكبرة لاستلام المجمع الإسعافي الخدمي لإقليم جنوب الصعيد.

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