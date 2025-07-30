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اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد مبادرة خفض الأسعار بكافة القطاعات

08:30 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية

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كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة والاتحاد تهدف إلى تحقيق تأثير ملموس وسريع على حياة المواطن، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الدولار.

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تتضمن التبكير بالأوكازيون ليبدأ في 4 أغسطس، مع توسعة نطاق السلع التي يشملها ليشمل كافة القطاعات وليس فقط الملابس والأحذية كما هو معتاد.

وأوضح، أن التعاون قائم مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات حقيقية وواضحة يشعر بها المستهلك، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشمل أيضاً تمديد فترة الأوكازيون لتشمل موسم العودة إلى المدارس، مع توفير خصومات لا تقل عن 10% على مستلزمات الدراسة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى العمل على إطلاق حملات خصم جديدة في قطاع الخدمات مع مختلف مقدميها، بما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين في جميع أنحاء مصر.

وبشأن استجابة التجار لهذه المبادرة، أوضح الدكتور علاء عز أنه على مدار 18 عاماً من العمل في مثل هذه المبادرات كان القطاع التجاري دائماً متعاوناً وإيجابياً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 85% من الاقتصاد المصري، وأن التجار هم في الوقت ذاته مستهلكون، مما يعزز حرصهم على الاستجابة ومساندة المبادرات الوطنية للحفاظ على استقرار السوق.

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