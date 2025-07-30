كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعوة مباشرة إلى جميع المواطنين للمشاركة الجادة والفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن الإسهام الشعبي في العملية الانتخابية يُعد حجر الأساس في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة.

وشدد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على أهمية الحضور الواسع في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ العام وضمان توفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في بيئة آمنة ومنضبطة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، من تجهيز المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي والأمني، إلى ضمان تيسير وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية دون معوقات، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم كامل لإنجاح هذا الحدث الوطني.

وأوضح مدبولي أن مجلسي النواب والشيوخ يمثلان ركيزة أساسية في دعم البنية التشريعية للدولة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دراسة السياسات العامة وتقديم رؤى استراتيجية داعمة لخطط الحكومة، بما يسهم في تبني خطوات إصلاحية مدروسة ومتكاملة.

وأكد على أن أعضاء مجلس الشيوخ يتمتعون بخبرات كبيرة ورؤى متعمقة تعزز من جهود الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية، معربًا عن ثقته في وعي المواطنين وحسهم الوطني في المشاركة الفعالة في صناعة القرار.