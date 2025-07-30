مدبولي: نسعى لجذب كبار مُصنعي السيارات الكهربائية للسوق المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة السيارات تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن المجموعات الوزارية المعنية بالتنمية الصناعية تبذل جهودًا كبيرة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، رغم ما زال أمام مصر شوط طويل لتحقيق المستهدفات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة توفر حوافز ضخمة في مجال صناعة السيارات، ولكن هناك حاجة مُلحة لاجتذاب شركتين أو ثلاث من كبار المصنعين العالميين، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم بعثة رسمية على مستوى رفيع، برئاسته أو من ينوب عنه، لزيارة عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، وذلك للتفاوض معهم وعرض الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، والتي تشمل تسهيلات كبيرة في الإجراءات والتمويل واللوجستيات.

وكشف مدبولي عن عقد اجتماع موسع أمس، بحضور الوزراء المعنيين، لبحث جذب شركتين إلى ثلاث شركات متخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التصنيع الكامل للسيارات داخل مصر، في إطار استراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق الصناعة المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استعداد الحكومة لتقديم أي حوافز إضافية تطلبها الشركات الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تسعى بجدية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في المرحلة المقبلة.