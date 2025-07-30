وزير الأوقاف يستعرض تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، أبرز محاور مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وأكد وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المبادرة تهدف إلى بناء وعي مجتمعي راسخ يحصن المواطنين من الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة، من خلال تصحيح المفاهيم الشائعة التي تم استغلالها بشكل سلبي من بعض التيارات المتطرفة.

وأوضح الأزهري أن الوزارة تنسق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لرصد السلوكيات السلبية داخل المجتمع، تمهيدًا لمعالجتها ضمن إطار المبادرة، وذلك بأسلوب توعوي يستند إلى الخطاب الديني الوسطي والمنهج العلمي المدروس.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لمبادرة "صحح مفاهيمك"، مشيرًا إلى أنها تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتُعد خطوة مهمة في مسار تعزيز الهوية الوطنية وبناء الإنسان المصري.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تضع بناء الوعي وتصحيح المفاهيم في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المنشودة.

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