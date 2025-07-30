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مدبولي: حققنا انخفاضا ملحوظا في تخفيف كثافات الفصول الدراسية

07:09 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حققت تطورًا ملحوظًا في تخفيف كثافات الفصول الدراسية، من خلال خطة تطوير شملت توزيع المعلمين بشكل أفضل، وإنشاء المزيد من الفصول لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن نجاح الدولة خلال العامين السابقين ببدء تباطؤ في أعداد الزيادات السكانية، وإذا استمرت هذه المعدلات، سنكون قادرين على سد فجوة أعداد الفصول التي نحتاجها في فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بعد ذلك لن نحتاج إلى بناء فصول دراسية جديدة، وذلك سيكون من شأنه توجيه استثمارات الدولة لتطوير المعامل والفصول، حيث بدلًا من بناء المدارس سنطور المدارس الحالية.

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