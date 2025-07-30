مدبولي: جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق نجاح كبير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أنه لا يوجد مصنع واحد متوقف عن العمل، وجميع المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أنه عقد اجتماعًا مهمًا مع ممثلي كافة الغرف التجارية من القطاع الخاص، ووجه إليهم رسالة واضحة بأن الدولة خلال العام ونصف الماضيين نجحت في توفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير المواد الخام، ولم تتأخر في تلبية احتياجات المصانع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية للغاية، ولكن المواطن البسيط لا تعنيه هذه المؤشرات قدر ما تعنيه حياته اليومية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته الأساسية".

وأضاف مدبولي: "وجهت اتحاد الغرف التجارية بأن الوقت قد حان ليشعر المواطن بهذا الجهد، وذلك من خلال انخفاض الأسعار بشكل مستمر"، موضحًا أن "وقت الأزمة الاقتصادية كانت هناك تسعيرة غير رسمية للدولار في السوق السوداء، وندرة في مستلزمات الإنتاج، لكن الدولة نجحت في تجاوز هذه التحديات".

وكشف رئيس الوزراء عن اتفاقه مع ممثلي الغرف التجارية على عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل، لعرض تصور شامل لآليات خفض الأسعار على مختلف السلع والمنتجات، مشددًا على وجود التزام حقيقي من جانبهم لتنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن.

واختتم: "ما نطمح إليه الآن ليس مجرد استقرار الأسعار، بل تحقيق انخفاض حقيقي ومستدام حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي".

اقرأ أيضا:

تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات

خبير جيولوجي: زلزال روسيا الأخير الأقوى منذ 2011 وموجات تسونامي تهدد سواحل المحيط الهادئ

الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة