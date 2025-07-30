توجيه عاجل من مدبولي للحكومة بعد أزمة قطع الكهرباء والمياه بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه اليوم تعليمات لكافة الوزراء المعنيين بمشروعات ومحطات البنية التحتية والشبكات الرئيسية، خاصة في قطاعات مترو الأنفاق، والصرف الصحي، والاتصالات، بضرورة وضع افتراضات تتضمن أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بأقصى الأحمال لفترات زمنية طويلة، وذلك في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من تلك التوجيهات هو ضمان عدم تكرار الحوادث المفاجئة مثل ما حدث في محطة محولات جزيرة الذهب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز كفاءة الشبكات والاستعداد لأي طوارئ مستقبلية.

وأشار مدبولي إلى أنه شدد على الوزراء المختصين بضرورة تقديم تقارير تفصيلية عن إجراءات الطوارئ، موضحًا أن وزير الكهرباء عرض اليوم أمام المجلس حجم الأعمال التي تُنفذ حاليًا لرفع كفاءة خطوط النقل وتحسين أداء الشبكات الكهربائية.

وقال رئيس الوزراء: "ما زال أمامنا شهر أغسطس، الذي من المعروف أن يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وعلينا الاستعداد الجيد لذلك".

وأضاف: "تتذكرون عندما وعدنا بعدم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وقد التزمنا بذلك ومستمرون فيه، إلا أننا أوضحنا في الوقت نفسه أن بعض الحوادث الفردية في أماكن محددة قد تؤدي إلى انقطاعات مؤقتة، ونعمل على التعامل معها بشكل فوري".

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