وزيرة التضامن: أدخلنا 4.5 آلاف طن مساعدات لغزة خلال 4 أيام

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري تحمّل من موازنته 105 ملايين دولار منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، وذلك لتأمين دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية للأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، أن مصر كثفت من حجم المساعدات الموجهة لغزة، مشيرة إلى أنه تم إدخال 4500 طن من المساعدات الغذائية الأساسية خلال أربعة أيام فقط، إلى جانب تجهيز 4 مستشفيات ميدانية لخدمة المصابين والمرضى.

35 ألف شاحنة مساعدات.. و176 سيارة إسعاف دعمت القطاع

وكشفت وزيرة التضامن أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية، في حين دفعت مصر بـ 176 سيارة إسعاف لدعم الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 2500 متطوع في معبر رفح والشيخ زويد والعريش، ضمن منظومة الاستجابة العاجلة.

نقاط إيواء ومراكز لوجستية لدعم الفلسطينيين

أوضحت أن الحكومة المصرية وفّرت التجهيزات الكاملة لنقاط الإيواء في مختلف المحافظات، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية، التضامن، الشباب والرياضة، والإسكان، حيث يتم استضافة نحو 6300 مرافق فلسطيني في 17 نقطة إيواء مجهزة بالكامل.

كما أشارت إلى أن مصر أنشأت مراكز لوجستية للهلال الأحمر في مدينة العريش، لضمان التخزين الآمن للمساعدات وتنظيم عمليات التوزيع.

وأشادت بجهود أكثر من 35 ألف متطوع من شباب الهلال الأحمر المصري، يعملون على مدار الساعة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستواصل دورها الإنساني والداعم دون توقف، رغم التحديات الكبيرة.

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