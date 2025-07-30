رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارا للمواطنين الذين تأثروا بالحدث الاستثنائي وقطع الكهرباء بمحافظة الجيزة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن قطع الكهرباء والمياه في درجات الحرارة المرتفعة مصدر معاناة كبيرة للمواطن، وأكرر اعتذارنا عن هذا الحدث.

وأوضح أن محطة المحولات جمعيها كانت تعمل بأقصى طاقة وبأعلى من الأحمال المقدرة لها، ونتيجة لذلك حصل قصور في الكابلات المغذية التي تخرج وتدخل لهذه المحطة، وكان لها تأثيرها في خروج هذه المحطة من الخدمة وكان لها تأثيرها على محطة المياه لأن محطة محولات جزيرة الذهب رئيسية.

اقرأ أيضا:

تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات

خبير جيولوجي: زلزال روسيا الأخير الأقوى منذ 2011 وموجات تسونامي تهدد سواحل المحيط الهادئ

الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة

فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 550 دينارًا.. التخصصات والتقديم