وزير الصحة: مصر استعدت منذ اندلاع حرب غزة لاستقبال الجرحى والمصابين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن 662 يومًا مرت على اندلاع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة منذ الأول من أكتوبر، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية دفع الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التحرك الفوري والاستعداد الكامل لاستقبال الجرحى والمصابين منذ اللحظات الأولى لتصاعد الأحداث في 7 أكتوبر.

تشكيل لجنة أزمة وتفعيل خطة طوارئ صحية

أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة سارعت بتشكيل لجنة أزمة تضمّ كافة قطاعات الرعاية والخدمات الصحية، بهدف التعامل السريع والمنظم مع تداعيات الأزمة المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف أن الوزارة جهزت 37 مستشفى موزعة على 8 محافظات مصرية، وعلى رأسها محافظة شمال سيناء، لتكون في طليعة المستشفيات المستقبلة للحالات، وتشمل: مستشفى العريش العام، بئر العبد، الشيخ زويد، ونخل، مؤكدًا توفير أطقم طبية متخصصة وتجهيزات حديثة للتعامل مع مختلف أنواع الإصابات.

وشدد وزير الصحة على أن المنظومة الصحية المصرية تعمل بكامل طاقتها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا استمرار مصر في أداء دورها الإنساني والتضامني دون انقطاع.

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