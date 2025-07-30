مدبولي: تجويع غزة جريمة حرب.. وموقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك حل دائم ومستدام وسلام دائم ومستدام في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ذلك هو الموقف الثابت لمصر وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نغيره.

وأوضح أن مصر تؤكد وبمنتهى القوة أنه لن يكون هناك حلا شاملا في المنطقة إلا بحل الدولتين، وأن يكون هناك تصور واضح وملزم بتفعيل حل الدولة الفلسطينية خلال 15 شهر وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وأوضح: أن عملية التجويع الحالية جريمة حرب لا يقبل العالم بها، ومصر تشارك في الإعداد بمختلف القمم، وتسعى لإعادة الإعمار بمجرد وقوف الحرب.

وأشار: تحملنا خسائر كبيرة بسبب الحرب، وأكثر من 60 % من دخل قناة السويس توقف وذلك كان خسارة مباشرة لمصر.

وتابع: الرئيس السيسي أعلن منذ اللحظة الأولى رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية برفضه مبدأ التهجير، قائلًا:"مصر تحملت الكثير نتيجة موقفها القوي".

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر لم تتوانى يومًا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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