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10 مقاعد للمرأة.. ضوابط اختيار المعينين من قِبل الرئيس لـ"الشيوخ"

04:54 م الأربعاء 30 يوليو 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

نظَّمَ قانون مجلس الشيوخ ضوابط اختيار التعيين في المجلس؛ حيث يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 نائب بالمجلس، وفقًا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة على أن يُعين رئيس الجمهورية ثُلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط التالية:

1. أن تتوافر فيمن يُعَيَّن الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يُعَيَّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد؛ إذ يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يُعَيَّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يُعَيَّن شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

يُراعى في التعيينات تمثيل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وبعض الفئات التي لا تحصل على تمثيل كافٍ من خلال الانتخابات؛ بما يضمن شمولية التمثيل المجتمعي داخل المجلس.

وتتضمن المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ المصري في أغسطس 2025، لاختيار 200 عضو من أصل 300 (100 بالنظام الفردي، و100 عبر القوائم المغلقة)، بينما يتم تعيين الثلث (100 مقعد) من قِبل رئيس الجمهورية.

ويصوِّت المصريون بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يومَي 1 و2 أغسطس، ثم داخل البلاد يومَي 4 و5 أغسطس؛ وتُعلن النتائج الأولية في 12 أغسطس.

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