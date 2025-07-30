كتب- أحمد الجندي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التجهيزات التكنولوجية ذات الإنتاج المحلي، وذلك بهدف استكمال أعمال تجهيز المعامل اللازمة للمرحلة العاجلة من مبادرة "ديجيليانس" الوطنية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تسريع تنفيذ المبادرة، التي تستهدف بناء قدرات الخريجين الجدد في التخصصات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، الأمن السيبراني، شبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

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