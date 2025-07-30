إعلان

الحكومة توافق على التعاقد لاستكمال التجهيزات التكنولوجية لمعامل "ديجيليانس"

04:16 م الأربعاء 30 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التجهيزات التكنولوجية ذات الإنتاج المحلي، وذلك بهدف استكمال أعمال تجهيز المعامل اللازمة للمرحلة العاجلة من مبادرة "ديجيليانس" الوطنية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تسريع تنفيذ المبادرة، التي تستهدف بناء قدرات الخريجين الجدد في التخصصات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، الأمن السيبراني، شبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

رفع الحراسة عن "الصيادلة".. تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الجمعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي ديجيليانس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة الأدوية
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا