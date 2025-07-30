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نقل الباعة الجائلين من محيط حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة

03:54 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب – محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال نقل الباعة الجائلين المتواجدين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة، ورفع الإشغالات من المنطقة المحيطة، وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتي تنفذها وزارة الإسكان، وتشمل مجمع المسارح ومنطقة بيع الكتب، استعدادًا لافتتاح حديقة الأزبكية قريبًا.

ورافقالمحافظ، نائب المحافظ، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

وأكد نائب المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير، في إطار جهود استعادة الطابع الأثري والمميز لمنطقة القاهرة الخديوية والتاريخية، وتجديد روحها الثقافية، وتعزيز قيمتها السياحية، من خلال إعادة تخطيط المنطقة لتكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا متكاملًا.

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الدكتور إبراهيم صابر نقل الباعة الجائلين حديقة الأزبكية جراج العتبة
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