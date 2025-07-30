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قرار مهم لمدبولي بشأن عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

03:24 م الأربعاء 30 يوليو 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد السعداوي:

وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍّ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.

ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعيًا لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.

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مصطفى مدبولي عضوية صندوق التعويض مخاطر المهن الطبية
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